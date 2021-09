Drie miljoen schadevergoeding voor demente vrouw wegens hardhandige arrestatie in VS

Politieagenten sloegen Karen Garner in de boeien en hielden haar urenlang vast op het politiebureau vanwege een winkeldiefstal. De vrouw had voor een bedrag van 13,88 dollar aan spullen meegenomen uit de winkel, wat neerkomt op zo’n 11 euro. Ze brak bij de arrestatie haar arm en haar schouder hing uit de kom, maar de agenten weigerden medische hulp.

De familie van de vrouw had een rechtszaak aangespannen tegen de stad en de twee agenten die haar arresteerden. Een advocaat liet woensdag in een persconferentie weten dat de toestand van de vrouw sinds haar arrestatie snel achteruit is gegaan. Ze heeft voortdurend zorg nodig.

Een woordvoerder van de gemeente Loveland, zo’n 80 kilometer ten noorden van Denver, bood in een schriftelijke verklaring zijn “diepe en oprechte verontschuldigingen” aan voor de arrestatie en erkende dat er “niet gehandeld was volgens de waarden en integriteit die de stad hooghoudt”.

Ontslag

De agenten in kwestie hebben ontslag genomen en staan eind september terecht voor onder andere mishandeling met lichamelijk letsel als gevolg en ambtelijk wangedrag. In eerste instantie zouden leidinggevenden binnen het politiekorps op basis van de videobeelden vorig jaar gezegd hebben dat er “gepast” gehandeld was. De agenten beweren dat ze de vrouw herhaaldelijk hebben gevraagd of ze medische hulp nodig had, maar dat ze daar niet op antwoordde.

Korpschef Bob Ticer zei woensdag in een reactie dat er “onder geen enkele omstandigheden een excuus is voor wat er met mevrouw Garner gebeurd is”. Op een verzoek van de advocaat van het slachtoffer om zijn ontslag in te dienen, ging hij echter niet in. ,,Ik begrijp de emotie, ik begrijp de eisen. Maar het is juist mijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze onderzoeken professioneel worden afgehandeld’’, zo zei hij tegen The Denver Post.

Volledig scherm Karen Garner © AP