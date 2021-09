Drie militairen gedood bij zelfmoordaanslag in Pakistan

Ten minste drie Pakistaanse militairen zijn om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag in het zuidwesten van Pakistan. Twintig mensen raakten gewond. De aanslag vormt een piek in aanvallen op veiligheidstroepen sinds buurland Afghanistan in handen viel van de taliban.

De zelfmoordterrorist reed op een motorfiets en was bepakt met zes kilogram aan explosieven. Hij ramde een voertuig in een konvooi, aldus Azhar Akram, plaatsvervangend inspecteur-generaal van de politie van Quetta.

De militante groepering Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) beweert verantwoordelijk te zijn voor de aanslag. De groep, die gescheiden is van de Afghaanse taliban, hernieuwden hun trouw aan die groep na de val van Kaboel vorige maand en heeft onlangs nieuwe stappen genomen in haar campagne tegen het Pakistaanse leger.

De extremistische taliban hebben vorige maand met een bliksemoffensief vrijwel heel Afghanistan in handen gekregen. Dat gebeurde terwijl de laatste Amerikaanse troepen na twee decennia het land verlieten. Afghaanse tegenstanders van de taliban houden nog wel stand in de Panjshirvallei, waar zwaar wordt gevochten.

Vrees voor toename aanvallen

Islamabad vreest een toename van aanvallen langs de Afghaans-Pakistaanse grens. De Afghaanse taliban hebben geprobeerd hen gerust te stellen. Ze zullen niet toestaan dat hun territorium door anderen wordt gebruikt voor het plannen van aanslagen op Pakistan of enig ander land.

De aanval vond plaats in Quetta, de hoofdstad van de zuidwestelijke Pakistaanse provincie Balochistan, ongeveer 100 kilometer ten oosten van Afghanistan.

Burgeroorlog

De Amerikaanse legerleider Mark Milley, de hoogste militair in de VS, noemt het ‘waarschijnlijk’ dat een burgeroorlog uitbreekt in Afghanistan. Hij waarschuwde in een interview met Fox News dat terreurgroepen daar hun voordeel mee kunnen doen. Hij vroeg zich hardop af of de Taliban hun greep op de macht kunnen verstevigen en het land effectief gaan besturen. ,,Misschien wel, misschien niet.”

Milley zei dat een mogelijke burgeroorlog kan leiden tot een situatie waarin al-Qaeda terugkeert of Islamitische Staat aan kracht wint. Hij zei het aannemelijk te vinden dat binnen ,,12, 24 of 36 maanden” meer terroristische activiteiten worden gesignaleerd in de regio. ,,En dat gaan we in gaten houden.”

Snelle opmars

De VS en andere westerse landen zagen zich vanwege de snelle opmars van de taliban genoodzaakt om eind augustus vele tienduizenden mensen te evacueren via het vliegveld van Kaboel. Die chaotische evacuatie is inmiddels afgerond en de taliban hebben bezit genomen van de belangrijke luchthaven.

De snelle machtsovername door de taliban leidde internationaal tot geschokte reacties. De Britse topgeneraal Nick Carter zei zondag bij de BBC dat ,,iedereen zich had verkeken” op de snelheid waarmee de extremisten het land konden overnemen. ,,Zelfs de taliban hadden niet verwacht dat dingen zo snel zouden veranderen.”

Carter wees erop dat de taliban vaak geen geweld hoefden te gebruiken tijdens hun opmars. ,,We beseften niet echt wat de Taliban van plan waren. Ze vochten niet echt om de steden die ze uiteindelijk veroverden. Ze onderhandelden. Er is veel geld betaald om verdedigers om te kopen.”

Schrikbewind

De taliban controleerden in de jaren negentig ook al een groot deel van Afghanistan. Toen voerden ze een schrikbewind. De extremisten proberen de wereld nu een gematigder gezicht te laten zien en zoeken ook toenadering tot westerse landen die voorheen troepen in Afghanistan hadden.

Zo zei een Taliban-woordvoerder tegen de Duitse krant Welt am Sonntag dat het nieuwe regime ook officiële diplomatieke banden met Duitsland wil. Woordvoerder Zabihullah Mujahid zei dat Duitsers vroeger ook altijd welkom waren in zijn land. ,,Helaas sloten ze zich toen aan bij de Amerikanen, maar dat is nu vergeven.”