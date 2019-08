Drie kinderen omgekomen bij bootongeluk in Frankrijk

Nucleaire explosie in Rusland: zijn de ‘superwa­pens’ van Poetin dan toch geen bluf?

20:00 Inlichtingendiensten in de hele wereld buigen zich over de nucleaire explosie in Rusland, waarbij donderdag zeven onderzoekers om het leven kwamen. Zijn de nieuwste superwapens waar Poetin over opschepte dan toch geen bluf?