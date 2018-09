Drie keer ondergedoken en weer gepakt: België worstelt met eigen 'Lili en Howick'

Het gezin blijft anoniem. Er is alleen bekend dat het om een Roma-moeder gaat en dat haar kinderen in leeftijd variëren van 1 tot 6 jaar. De moeder kwam in 2010 voor de liefde naar België, ze was toen nog maar 16. Twee jaar later vroeg ze voor het eerst asiel aan.



Het lukte de vrouw echter niet om een verblijfsvergunning te krijgen. De Belgische overheid redeneerde in haar zaak steeds als volgt: de vrouw heeft altijd zonder problemen in Servië gewoond, dus het is er niet onveilig, en bovendien wonen haar ouders, broers en zussen er ook nog steeds.

Hoofdpijndossier

Probleem is, zo blijkt uit officiële documenten, dat 'betrokkene het allemaal niet lijkt te begrijpen'. Ze zegt alleen steeds dat het voor haar 'niet goed' is in Servië en dat haar kinderen in België al naar school gaan.



Het is een serieus hoofdpijndossier voor Theo Francken, de staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Hij is van de klare lijn (wie geen recht heeft om in België te zijn, moet weg), maar ondervindt veel weerstand van burgerrechtenorganisaties en de mogelijkheden die de Belgische wet biedt aan personen zoals de Servische.



Franckens kritiek op de advocaten: 'Er zijn al 31 procedures geweest om uitzetting tegen te houden' en 'Staak deze nutteloze procedureslag!', ontlokte een boze reactie van de advocatenorde: 'Er wordt hier puur gebruik gemaakt van de regels, niet meer en niet minder'.



Meer comfort

Er is nog iets bijzonders aan het gezin. De vijf waren op 14 augustus de eersten die werden vastgezet in een nieuw soort opvangcentrum in Steenokkerzeel, iets boven Brussel. Het is in België verboden om kinderen langdurig op te sluiten, maar omdat afgewezen asielzoekers met kinderen bleven weglopen uit de zogenaamde 'open terugkeerwoningen' werd er iets nieuws bedacht.



In Steenokkerzeel woonden de moeder en haar kinderen weliswaar in een gesloten centrum, maar dan in 'wooneenheden, met meer comfort en privacy'. Daar mogen ze maximaal vier weken verblijven. Zo wil de overheid voorkomen dat ze, zoals in eerdere gevallen toen ze kinderen tóch opsloot, door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wordt veroordeeld.

Weer naar buiten