Drie Jihad-commandanten gedood bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza

Mondkapje terug? In Engeland zijn er zorgen over nieuwe coronavari­ant arcturus

Verschillende landen hebben maatregelen genomen nu een besmettelijkere variant van het coronavirus, die ook wel arcturus wordt genoemd, oprukt. Wetenschappers in het Verenigd Koninkrijk raden mensen daar aan om in het openbaar vervoer weer een mondkapje te dragen en Thailand is een nieuwe boostercampagne tegen corona gestart. Hoe gaat het in Nederland?