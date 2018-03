'Drie EU-landen bereiden nieuwe sancties tegen Iran voor'

Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben nieuwe Europese sancties tegen Iran voorbereid. De maatregelen zijn een reactie op de rol van Teheran in het conflict in Syrië en op tests met ballistische raketten, blijkt uit een vertrouwelijk document dat persbureau Reuters heeft ingezien.

Het document is volgens Reuters naar alle EU-lidstaten is verstuurd. Met de nieuwe maatregelen hopen de drie Europese landen de Verenigde Staten tegemoet te komen, zodat het land zich houdt aan het internationale akkoord over het beteugelen van het nucleaire programma van Iran. Maandag vergaderen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken over de nieuwe sancties, die gericht zouden zijn tegen specifieke Iraanse personen en entiteiten.

Het Iran-akkoord, waarin Teheran belooft het atoomprogramma af te bouwen in ruil voor het intrekken van economische sancties, werd in 2015 gesloten na jarenlange onderhandelingen. De EU en vijf landen uit de VN-veiligheidsraad mochten hierna weer zaken doen met Iran. Het Internationaal Atoom- en Energieagentschap (IAEA) houdt in de gaten of het land zich aan de afspraken houdt.