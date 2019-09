Drie Duitse bergbeklimmers in één dag verongelukt in Oostenrijk

Wereldre­cord bij onze grens! 1.326 Ford Mustangs vormen langste parade ooit

22:19 Exact 1.326 Ford Mustangs hebben vandaag op de Ford-testbaan in het Belgische Lommel, vlak over de Nederlandse grens, een nieuw wereldrecord gevestigd voor de langste Mustang-parade. Het vorige record werd in 2017 neergezet in het Mexicaanse Toluca met 960 wagens.