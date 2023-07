Drie doden, waaronder de schutter, bij schietpartij in Nieuw-Zeeland op eerste dag WK

Een 24-jarige schutter drong rond 7.20 uur 's ochtends lokale tijd een gebouw binnen dat gerenoveerd wordt in het zakendistrict van Auckland. Daar waren volgens de New Zealand Herald op dat moment 180 mensen aan het werk. De locatie ligt in de buurt van meerdere locaties gelinkt aan het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen, dat donderdag van start gaat. De fanzone ligt in de buurt van het zakendistrict, maar ook het hotel van de Noorse speelsters die om 09.00 uur de openingswedstrijd van het WK tegen Nieuw-Zeeland spelen in Eden Park in Auckland.