Drie doden na schietpartij op bedrijventerrein bij Baltimore

Mil­joe­nen­rechts­zaak om Australische ugg-schoenen

18:15 Hoewel wij in Nederland 'UGG' kennen als het populaire schoenenmerk, is het in Australië gewoonweg een algemene term die verwijst naar laarzen gemaakt van schapenwol. Dit verschil is nu de oorzaak van een miljoenenrechtszaak.