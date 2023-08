Drie Bulgaren verdacht van spionage voor Rusland in VK opgepakt

storm hans Water in Noorwegen stijgt nog ondanks einde extreme regenval, Zweden trekt code rood in

In Noorwegen is de extreme regenval van storm Hans op de meeste plekken voorbij. Wel stijgt het water in sommige rivieren nog, omdat het vele regenwater weg moet stromen. Het noodweer leidt nog tot veel overlast in het Scandinavische land.