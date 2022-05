Drie Amerikanen sterven mysterieuze dood in resort op Bahama’s

Aantal haaien bij koraalrif­fen daalt flink

Het aantal haaien bij koraalriffen is wereldwijd aanzienlijk afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek onder leiding van Aaron MacNeil van de Dalhousie universiteit in Halifax, Canada. De wetenschappers melden in het tijdschrift Nature dat haaien vaak niet meer werden aangetroffen tijdens veldonderzoek.

26 juli