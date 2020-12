Drie agenten in Frankrijk doodgeschoten na melding huiselijk geweld

Beeld omstreden Amerikaan­se generaal uit parlements­ge­bouw verwijderd

21 december Een standbeeld van de omstreden Amerikaanse generaal Robert E. Lee is vandaag verwijderd uit het Captiool, het Amerikaanse parlementsgebouw in Washington. Het beeld wordt gezien als symbool van haat en racisme, omdat Lee voorstander was van de slavernij. Zijn plek wordt ingenomen door de zwarte burgerrechtenactivist Barbara Johns.