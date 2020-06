Drie actievoerders New York riskeren levenslange celstraf

De protesten vonden plaats in het eerste weekend nadat de zwarte arrestant George Floyd stierf in Minneapolis door politiegeweld. Zijn dood leidde in de VS en in de rest van de wereld tot demonstraties tegen racisme en politiegeweld. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar in enkele steden, zoals New York gingen ze vooral ’s avonds en‘s nachts soms over in plunderingen en rellen.