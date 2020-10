Drama op Het Kanaal: vluchtelingenbootje kapseist, vader, moeder en twee kinderen verdronken

Rutte hekelt ‘onaccepta­be­le’ uitlatin­gen van Turkse president Erdogan

26 oktober Premier Mark Rutte vindt de uitspraken van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan over zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron onacceptabel. Erdogan, die ontstemd was over de scherpe uitlatingen van Macron over de islam, vroeg zich zaterdag hardop af of de Franse president wel goed bij zijn hoofd was en raadde hem aan langs de psychiater te gaan.