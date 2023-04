Drama in Vogezen: meisje (5) dood aangetroffen in vuilniszak, tiener aangehouden

Volgens de burgemeester is de aangehouden jongeman ‘15 of 16 jaar oud’ en ‘bekend bij de politie voor handelingen die verband houden met seksueel misbruik’. Michel zegt ook dat de jongen in een psychiatrische kliniek was geplaatst en dat hij sinds enkele weken terug was in Rambervillers, ‘wat de politie, die oplettend was, een beetje ongerust maakte'.