Drama in België: jongen (5) schiet zusje (2) per ongeluk in het hoofd met vuurwapen

Oorlog Oekraïne LIVE | Zelenski: Rusland pleegt genocide, Kremlin ontkent doden van burgers Boetsja

Russische troepen hebben volgens de Oekraïense regering een ‘massaslachting’ aangericht in Boetsja, een voorstad van Kiev. Volgens de burgemeester zijn er al zeker driehonderd lijken gevonden. De Oekraïense president Zelenski beschuldigt Rusland van het plegen van genocide. Rusland ontkent verantwoordelijk te zijn voor de doden en spreekt van ‘de volgende provocatie’. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne. Lees hier het vorige liveblog terug.

3 april