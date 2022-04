Douane Chicago vindt in drie pakketten zes mensenschedels, opgestuurd uit Nederland

De pakketten werden ontdekt op het internationale vliegveld O’Hare in Chicago in de Amerikaanse staat Illinois. Douanebeambten vonden zes mensenschedels in drie dozen die waren opgestuurd vanuit Nederland met als eindbestemming een adres in de staat Iowa, zo melden meerdere Amerikaanse media vandaag. De vondst is al van eind maart overigens.

De drie afzonderlijke pakketten waren verzonden door een niet bekend gemaakt persoon. In elk pakket zaten twee schedels. Die zijn in beslag genomen nadat ze via röntgenfoto's waren ontdekt. In de meegezonden papieren stond niets over de schedels vermeld. De schedels zijn voor verder onderzoek naar het Centrum voor Ziektebestrijding en Preventie gestuurd. Over de verzender uit Nederland is nog niets bekendgemaakt.