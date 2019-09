Dorian treft ook Canada: 330.000 huishoudens zonder stroom

Hoewel de storm de afgelopen dagen in kracht is afgenomen, worden in Canada nog windsnelheden van 150 kilometer per uur gemeten. De Canadese regering heeft het leger gestuurd om te helpen bij het opruimen van de schade en het evacueren van bewoners in kustplaatsen.



Na Nova Scotia trekt de storm verder noordwaarts richting Prince Edward Island. In de loop van zondag bereikt Dorian dan Newfoundland.