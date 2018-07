'Doorgebroken' vrouw zorgt voor 200 geannuleerde vluchten in München

Oud-advocaat Milosevic thuis doodgescho­ten

28 juli De Servische advocaat Dragoslav Ognjanovic (57) is vlakbij zijn woning in Belgrado doodgeschoten. Volgens de politie lijkt het op een bewuste moordaanslag. Ognjanovic was een van de advocaten die de Servische leider Slobodan Milosevic verdedigde tijdens het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag.