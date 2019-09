Doorbraak voor wetenschappers: sporen van water op planeet bij andere ster

Britse omroep schokt kijkers met vulgaire tekst bij foto plussize-mo­del

16:53 De Britse omroep BBC heeft een vloedgolf aan kritiek over zich heen gekregen nadat in het avondnieuws met koeienletters een obscene tekst in beeld was verschenen. Tijdens een item over het populaire plussize-model Jada Sezer (29) en de positieve levenshouding van vollere vrouwen was een recent Instagramkiekje van Jada te zien met daarnaast een wel heel pikant voorstel van één van haar ruim 262.000 volgers.