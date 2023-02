Doorbraak in ontvoering Nederlandse zakenman in Spanje: twee mannen na 2 jaar opgepakt

In het Spaanse Marbella zijn dinsdagochtend twee mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de ontvoering van zakenman Jamal Bouaouiouich. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan deze site. Van de 33-jarige Brabander ontbreekt nog ieder spoor en voor zijn leven wordt gevreesd. De politie heeft in totaal zes verdachten in het vizier.

De ontvoering van de 33-jarige Bouaouiouich uit Roosendaal is al 2,5 jaar onderwerp van een geheimgehouden onderzoek van de politie in Malaga. ,,De familie is kapot van deze traumatische gebeurtenis”, liet raadsman Javier Muriel onlangs nog aan deze site weten. ,,Er gaat geen dag voorbij zonder dat zijn kinderen om hun vader vragen.” Voor de gouden tip looft de radeloze familie een megabedrag van 100.000 euro uit.

De twee aangehouden mannen van 37 en 42 jaar komen uit Frankrijk en hebben een strafblad. Zij horen volgens de Spaanse krant El Confidential bij een beruchte groep huurmoordenaars ‘waar iedereen bang voor is’. De bende zou al zeker tien moorden aan de Costa del Sol op het geweten hebben. De politie volgde het tweetal een tijdje door middel van een zender die in hun Mercedes was geplaatst. Een van de verdachten reed volgens de Spaanse krant naar een boerderij in het Zuid-Spaanse Coín, waar een ouder Brits echtpaar zou wonen. Uit gesprekken zou blijken dat het lichaam van Bouaouiouich daar lag begraven, maar na een uitgebreide zoektocht werd er niets gevonden.

Ontvoerd tijdens vakantie

De Spaanse autoriteiten houden rekening met een misdrijf in het zware criminele (drugs)milieu. De Costa del Sol bij Marbella en Malaga is erg in trek bij internationale narcoboeven. De afgelopen jaren zijn er talrijke drugscriminelen geliquideerd of verdwenen, onder wie meerdere Nederlanders. De echtgenote van Jamal Bouaouiouich bestrijdt met klem dat haar man een crimineel is. Zo zou hij juist een succesvol zakenman in de sector onroerend goed zijn, zonder strafblad. ,,Jamal is een familieman, goed voor anderen en beleefd. Hij heeft een hekel aan geweld”, stelt zijn advocaat. Bouaouiouich was in Marbella ‘rustig op vakantie met zijn gezin’. ,,Hij was nooit bedreigd geweest. Ze kennen ook geen enkele vijand”, meent Muriel.

Mogelijk zou Bouaouiouich zijn verward met een oom, Saïd C., die door Marokkaanse justitie wordt gezocht. Deze Nederlander wordt niet alleen van drugssmokkel verdacht, maar in Marokko ook van het financieel steunen van protesten in het noorden van het land. Hij is er eerder parlementslid geweest en is fel criticus van koning Mohammed VI.

Bouaouiouich werd op een parkeerplaats voor een restaurant in Marbella op 22 augustus 2020 met twee auto’s klemgereden en door acht als politiemensen verklede zwaarbewapende ontvoerders uit zijn auto gesleurd en meegenomen. Sindsdien is hij spoorloos. Zijn vrouw, met wie hij samen op vakantie was, was er getuige van. ‘Jamal werd in een voertuig gedwongen door een blond persoon met middellang haar en opvallende blauwe ogen. Ik zal nooit de blik in zijn ogen vergeten en ik zou hem herkennen als de Spaanse politie mij in de gelegenheid zou stellen een foto-onderzoek te doen’, zo verklaarde de vrouw in een open brief.

Geen losgeld

Over de aanleiding van de ontvoering tast de familie volledig in het duister. Er is nooit om losgeld gevraagd, tot groot verdriet van de familie. ,,We hadden heel graag gewild dat iemand contact had opgenomen voor losgeld. Dat zou namelijk betekenen dat Jamal nog in leven is. Het zou voor ons ook een rode draad zijn geweest om de verantwoordelijken te vinden.”

De oom van Bouaouiouich, Saïd C., en dertien medeverdachten - onder wie meerdere familieleden - staan dit jaar terecht in Breda. Jamal Bouaouiouich kwam in het drugsonderzoek ook in beeld vanwege zijn luxe levensstijl. Zo werd er bij hem 30.000 euro gevonden, maar justitie zag niet genoeg bewijs om hem te vervolgen.