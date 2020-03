‘Door honden verscheurde’ Franse vrouw zou zijn doodgebeten door eigen illegale terriër uit Nederland

De zes maanden zwangere Elisa Pilarski (29) kwam medio november om het leven tijdens het uitlaten van haar vijf honden in het Forêt de Retz , een bosgebied vlakbij Compiègne ten noordoosten van Parijs. De partner van het slachtoffer vond zijn vriendin dood in het bos. Ze had hem drie kwartier eerder gealarmeerd met de boodschap dat er gevaarlijke honden in haar buurt waren. Partner Christophe Ellul zag bij aankomst naar eigen zeggen een stuk of dertig jachthonden en een ruiter voorbijkomen. Daarna vond hij het zwaar toegetakelde lichaam van zijn vriendin met ernaast hun 2-jarige Amerikaanse Staffordshire Terriër Curtis.

Foto's

De resultaten van dat tijdrovende dna-onderzoek worden uiterlijk voor de zomer verwacht maar volgens Franse media is Curtis de hoofdverdachte. Hij werd na de gruweldood van zijn baasje overgebracht naar een kennel, waar hij vijf dagen later een vrijwilliger beet. Volgens Pilarski's vriend het gevolg van stress, maar Franse media betwijfelen dat. Een getuige die anoniem wil blijven, verklaarde tegenover de Franse nieuwszender BFMTV dat Elisa vier maanden voor het dodelijke drama al was gebeten door een van de honden van het stel. De getuige zag naar eigen zeggen een foto van de vier centimeter grote wond met hechtingen (zie onder dit artikel).



Pilarski's vriend verklaarde tegenover rechercheurs dat de wond was veroorzaakt door een beet van een van hun katten. Een arts verklaarde tegenover de regionale krant Oise Hebdo, die hem confronteerde met een foto van de zogenaamde kattenbeet, dat het onwaarschijnlijk is dat de verwondingen werden veroorzaakt door een kat. Volgens een andere bron vertrouwde Pilarski haar moeder toe dat het Curtis was die haar had gebeten.



De Franse commerciële televisiezender TF1 meent te weten waarom Pilarski's vriend spreekt van een kattenbeet: Curtis verblijft illegaal in Frankrijk. De Amerikaanse Staffordshire Terriër is afkomstig van een illegale Nederlandse fokker, is niet gechipt, heeft geen papieren en staat nergens ingeschreven, meldde de zender eind februari op basis van eigen onderzoek.