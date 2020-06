Door burgeroorlog verscheurd Libië straks half Russisch, half Turks?

Wie vecht er nu tegen wie in Libië?



Na de opstand tegen dictator Moammar Kadhafi zitten we alweer zes jaar in de tweede burgeroorlog. In het westen van het land heerst de internationaal erkende regering van premier Fayez al-Sarraj; het oostelijk deel van Libië is in handen van een afvallige krijgsheer, Khalifa Haftar. De laatste leek bezig aan een verpletterende opmars om heel het land te veroveren maar de laatste weken heeft hij met zijn militie LNA (Libische nationale Leger) juist weer veel terreinwinst geleden. Zo lijken we weer terug bij de situatie van twee jaar geleden, toen Syrië grofweg in tweeën was gedeeld waarbij de regering het dichtbevolkte noordoosten van het land beheerste en Haftars LNA in de rest van het land de lakens uitdeelde.

Waarom is het belangrijk wat er in Libië gebeurt?



Bijna een half miljoen Libiërs zijn verdreven of op de vlucht. Er zijn vele duizenden burgerslachtoffers gevallen. Libië, tussen Egypte en Algerije, is een strategisch belangrijke schakel tussen Afrika en Europa. Het is bovendien belangrijke olie- en gasproducent. Tal van partijen hebben zich daarom in de strijd gemengd in de hoop straks volop te kunnen profiteren van de enorme rijkdommen die in de grond zitten. Het conflict heeft al tientallen miljarden dollars gekost aan verloren olie-inkomsten. Voor Europa is Libië bovendien belangrijk omdat het een vertrekpunt is van veel bootvluchtelingen die naar Italië proberen te komen.

Volledig scherm Strijders van de regering in Tripoli vieren de herovering van de stad Tarhouna, vorige week. © REUTERS

Wie trekken er allemaal aan touwtjes in Libië?



Rusland is zeer actief nu Donald Trump feitelijk weinig interesse in het gebied toont. Samen met Egypte, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) steunen de Russen de opstandige LNA van Haftar. Poetin probeert zijn greep op het oosten van Libië zo te versterken en zou willen worden bedankt met een strategisch belangrijke oorlogshaven, ten zuiden van het NAVO-gebied. Vorige maand verplaatste Rusland veertien gevechtsvliegtuigen naar het vliegveld van Jufra, in het midden van het land. Honderden huursoldaten van de Wagner Group, een particuliere beveiligingsfirma met goede connecties met president Poetin, vechten in de rangen van generaal Haftar. Egypte stationeerde tanks langs de grens. De Egyptenaren en ook de VAE bevechten generaal Haftar mede omdat in diens milities salafische jihadisten optrekken waarvan ze de invloed willen inperken voordat ze er zelf last mee krijgen.

En wie steunen de internationaal erkende regering in Tripoli?



Italië, Qatar maar vooral Turkije zijn de belangrijkste bondgenoten van premier Al-Sarraj. Zonder de hulp van de Turkse premier Erdogan zou de regering in Tripoli mogelijk zijn verslagen. De Turken hebben inmiddels fregatten voor de kust, gevechtsvliegtuigen en drones in de lucht en uit Syrië overgebrachte huursoldaten op de grond.

Hoe staat Europa erin?



Verdeeld. Italië steunt de erkende regering waarmee namens de EU akkoorden zijn gesloten over het tegenhouden van migranten. Italië heeft ook belangen in Libische aardolie. Frankrijk heeft van oudsher eveneens economische belangen. Sommige milities van Haftar vechten met Franse wapens. Duitsland blijft neutraal en probeert te bemiddelen. Op de achtergrond van dat alles spelen toekomstige oliecontracten, wapenverkopen en het vluchtelingenprobleem. Syrië heeft een kustlijn van maar liefst 1700 kilometer waar mensensmokkelaars actief zijn om vele tienduizenden migranten over te varen.

Volledig scherm Terwijl in het oosten wordt gevochten, gingen bewoners van Tripoli gisteren vrij massaal naar het strand. © AFP

En hoe gaat het nu verder?



Aangezien er veel belangen op het spel staan, de strijdende partijen weer in evenwicht lijken en er enorm veel wapens in omloop zijn, lijkt de kans klein dat er een houdbaar staakt-het-vuren komt. Pogingen van de Verenigde Naties daartoe hebben vooralsnog weinig succes. Deze week zijn er meerdere massagraven gevonden in Tarhuna, dat onlangs door regeringstroepen werd heroverd op de milities van generaal Haftar. Volgens sommige waarnemers dreigt een patstelling waarbij Libië straks een Turkse invloedssfeer zal hebben in het westen en een Russische in het oosten. Rusland en Turkije staan trouwens ook zo tegenover elkaar in Syrië, waar ze hebben geleerd hun operaties te coördineren om een rechtstreekse confrontatie te voorkomen.