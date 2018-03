'Doodzieke vrouw Engeland is dochter Russische ex-spion'

De man werd door Britse media al snel geïdentificeerd als de 66-jarige Sergei Skripal. Hij kreeg in 2010 onderdak in het Verenigd Koninkrijk na een uitwisseling van spionnen tussen Rusland en de VS. Skripal was in 2006 in Rusland veroordeeld wegens hoogverraad en kreeg een gevangenisstraf van 13 jaar voor spionage voor de Britten. Hij speelde in Europa informatie door aan MI6, de Britse geheime dienst, over Russische geheim agenten die undercover in Europa werkten.