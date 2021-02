Doodstraf voor Algerijn die Franse fotograaf onthoofdde

Omstreden Spaanse rapper die koning beledigde, krijgt 2,5 jaar extra cel voor bedreiging

20:00 De omstreden Spaanse rapper Pablo Hasél is vandaag veroordeeld tot een extra 2,5 jaar cel. De 32-jarige Catalaan werd eerder veroordeeld tot negen maanden cel voor majesteitsschennis en verheerlijking van geweld en terrorisme in zijn teksten. De extra celstraf is voor het bedreigen van een getuige in een andere zaak. Zijn arrestatie eerder deze week leidde tot een reeks protesten in het land.