Dood van George Floyd uit alle hoeken gefilmd: ‘Alsjeblieft, schiet me niet neer’

In het strafproces tegen de Amerikaanse politieagent die in mei vorig jaar de zwarte arrestant George Floyd doodde, zijn woensdag de beelden van het fatale incident afgespeeld die gemaakt zijn door de bodycam van toenmalig agent en beklaagde Derek Chauvin. Bij die beelden is te horen hoe Chauvin destijds zijn handelen naderhand probeerde te rechtvaardigen.



Nadat de ambulance met de bewusteloze Floyd was weggereden, werd Chauvin aangesproken door getuige Charles McMillian, is te zien in de video. ,,Ik heb geen respect voor wat je gedaan hebt”, vertelt die aan Chauvin. ,,We moesten deze man onder controle houden omdat hij een grote vent is, en omdat het erop leek dat hij onder invloed was”, antwoordt agent Chauvin.



McMillian was door de openbaar aanklager als getuige opgeroepen in het strafproces tegen Chauvin. De man, een van de eerste omstanders bij het incident, had het woensdag zichtbaar moeilijk in de rechtbank. Na het zien van de videobeelden van het incident tussen Floyd en de politie barstte McMillian in tranen uit.



In de video is te zien hoe de agenten een tegenstribbelende Floyd in de politieauto proberen te krijgen. ,,Alsjeblieft, schiet me niet neer, ik ben niet slecht’’. ,,Doe me dit niet aan, je maakt me bang”, zei Floyd tegen agenten en verzekerde hen claustrofobisch te zijn toen ze hem met geweld in hun auto probeerden te krijgen. McMillian zou voor de worsteling nog tegen Floyd hebben gezegd dat hij mee moest werken met de agenten. ,,Je kan niet winnen”, zou hij Floyd hebben gezegd.