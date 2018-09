Dood door selfie: tiener valt van berg in park Californië

Drugsbaron mag 25.000 jaar doen over afbetalen geldboete

10:41 Een drugscrimineel die in 2016 door het hof in Antwerpen werd veroordeeld tot een boete van 6,4 miljoen euro, mag zijn geldstraf in termijnen van 20 euro per maand afbetalen. Omgerekend heeft hij 25.000 jaar de tijd om het bedrag te betalen.