Donna ‘buldog’ Rotunno verdedigt mannen als Harvey Weinstein

Belgische vader dood gevonden die 6 kinderen opeens achterliet, vrouw nog vermist

16:12 Het lichaam dat gisteren uit de Belgische rivier de Samber is gehaald is van Shujaat Yawary, de man van het Vlaamse koppel dat drie weken geleden spoorloos verdween. Dat bevestigt justitie tegenover Belgische media. De vrouw van het koppel is nog steeds vermist. Samen lieten ze uit het niets hun zes kinderen achter.