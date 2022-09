Donateurs boos, advocaat van ‘coronatribunaal’ zou honderdduizenden euro’s voor zichzelf hebben gebruikt

Het is oorlog in het kamp van de Duitse coronacritici. Advocaat Reiner Fuellmich, die een volkstribunaal hield en geld inzamelde om een claim tegen de Staat in te dienen, wordt nu door voormalige sympathisanten beticht van oplichting.

Advocaat Reiner Fuellmich werd de afgelopen jaren een held in kringen van corona-activisten. De Duitse advocaat was de grote man achter het zogenoemde en zelfverzonnen ‘Neurenberg 2-tribunaal’, vernoemd naar het tribunaal waarin na de Tweede Wereldoorlog nazikopstukken werden berecht. Voor een volksjury zouden dan onder meer de Duitse topviroloog Christian Drosten en de Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci moeten voorkomen.

Daarnaast stelde Fuellmich een miljardenclaim in te willen dienen tegen de Duitse en Amerikaanse staat vanwege de coronamaatregelen. Mensen die daaraan mee wilden doen, moesten 800 euro overmaken en zouden daarna delen in de opbrengst van de claim. De advocaat zou er volgens Duitse media zo'n 1,4 miljoen euro mee hebben ingezameld.

Quote Er zijn aanzienlij­ke verschil­len van opvatting in de activitei­ten van Dr. Fuellmich in het kader van de corona-inzameling. Oud-medewerkers van Fuellmich

29.000 euro per maand voor beantwoorden e-mails

Sympathisanten van het eerste uur keren zich nu echter tegen Fuellmich. Collega-advocaten met wie hij samenwerkte, nemen afstand van hem in een verklaring op Telegram. ‘Dat is vanwege aanzienlijke verschillen in opvatting over de activiteiten van dr. Fuellmich in het kader van de corona-inzameling’, citeren Duitse media uit de verklaring. De advocaat zou ingezameld geld voor zichzelf hebben gebruikt. Zo zou hij zichzelf onder meer 29.000 per maand hebben uitgekeerd voor het beantwoorden van e-mails, aldus een oud-compagnon. En zou hij 700.000 euro van het donatiegeld hebben gebruikt om een lening voor zijn huis af te betalen.

Fuellmich zou volgens zijn voormalige vrienden ook hebben gelogen over de redenen waarom er nog geen aanklacht tegen de autoriteiten ligt. Er liggen meerdere aangiften tegen de advocaat bij het Openbaar Ministerie in Berlijn. Die ziet echter nog geen reden in actie te komen. Het ‘Neurenberg-tribunaal’ bleek sowieso een zelfverzonnen rechtszaak. Factcheckers maakten duidelijk dat er nooit sprake was van een officiële rechtszaak.

Complottheorie

De advocaat wilde niet reageren tegen de Duitse media Berliner Zeitung en T-Online. Hij praat ‘niet met mainstream media’. ,,Want die staan volledig onder controle van hen die verantwoordelijk zijn voor de pandemie en de Great Reset.’’ Hij refereert daarbij aan de complottheorie dat de coronapandemie zou worden gebruikt voor het instellen van een nieuwe wereldorde.

Forum voor Democratie en Willem Engel

Fuellmich is een bekende van veel Nederlandse corona-activisten. Zo werd afgelopen zomer een bijeenkomst waar Fuellmich sprak, nog aanbevolen door Forum voor Democratie. ‘Hier wordt het echte verhaal over corona verteld’, zo schreef de partij op Facebook. Op die bijeenkomst spraken ook activist Willem Engel van Viruswaarheid en Raisa Blommestijn, presentatrice van Ongehoord Nederland. Het is niet bekend hoeveel Nederlanders geld hebben overgemaakt naar de Duitser.

Fuellmich was ook te gast bij YouTube-uitzendingen van Viruswaarheid. ‘Ik wacht even de feiten af. Mocht het zo zijn dat er sprake is van zelfverrijking, dan keur ik dat af. Neemt niet weg dat Reiner veel goed werk heeft gedaan. Geld was voor een classaction, dat is wat anders’, schrijft Willem Engel nu over Fuellmich op Twitter.

De voorman van Viruswaarheid kwam eerder ook onder vuur te liggen, omdat hij 50.000 euro van het binnengekomen donatiegeld leende en gebruikte voor de aanschaf van een stuk grond in Spanje. Hij betaalde de lening later weer terug aan Viruswaarheid.