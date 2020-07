Donald Trump oppert uitstel Amerikaanse presidentsverkiezingen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft geopperd dat het beter kan zijn de presidentsverkiezingen van dit jaar uit te stellen. Hij schrijft op Twitter dat zijn land de meest ‘frauduleuze’ verkiezing in de geschiedenis te wachten staat als mensen op grote schaal per post gaan stemmen.

‘Verkiezing uitstellen tot mensen fatsoenlijk en veilig kunnen stemmen???’, twittert hij. Volgens Trump zal stemmen per post in de praktijk betekenen dat ‘andere landen’ invloed uit kunnen oefenen op de verkiezingen. Bovendien, zo stelt hij zelf, is het niet mogelijk om de stemmen accuraat te tellen.

Bondgenoten

Trump, die achterloopt in de peilingen, kan niet eigenhandig besluiten om de presidentsverkiezing uit te stellen. In de wet staat dat die op de dinsdag na de eerste maandag in november gehouden moet houden. Ook zijn politieke bondgenoten kunnen die datum niet zomaar aanpassen, omdat de oppositie het voor het zeggen heeft in het Huis van Afgevaardigden van het Congres.

De president heeft al langer kritiek op stemmen per post. Hij omschrijft dat als uitermate fraudegevoelig en heeft gezegd dat buitenlandse mogendheden zelf stembiljetten kunnen afdrukken. Volgens Amerikaanse media is nooit aangetoond dat op grote schaal wordt gesjoemeld als mensen per post kunnen stemmen. Voorstanders voeren aan dat met stemmen op afstand kan worden voorkomen dat mensen tijdens de coronacrisis fysiek naar een stembureau moeten gaan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Twitter

De stellingen van Trump zijn bepaald niet nieuw. De president heeft zich al eerder fel heeft uitgesproken tegen stemmen per post. Zondag twitterde Trump nog: ,,De VS kunnen geen volledige verkiezing per post houden. Het wordt de grootste verkiezingsfraude in de historie. Mensen halen de stembiljetten uit brievenbussen, drukken duizenden vervalsingen af en ‘dwingen’ mensen ze te ondertekenen. Ook namen worden vervalst. Ze proberen Covid te gebruiken voor deze zwendel.’’

Trump zelf stemde in 2018 per mail.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.