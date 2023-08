Justitie in de staat Georgia verdenkt Trump en zijn medeverdachten ervan een crimineel complot te hebben georganiseerd om de verkiezingsnederlaag van Trump ongedaan te maken. Aanklagers gebruiken een anti-maffiawet om de groep te vervolgen: de Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, beter bekend als Rico. Daar kunnen verdachten mee worden aangepakt die samenwerken om een crimineel doel te bereiken. Het is gebruikelijk om daarbij vingerafdrukken af te nemen en een politiefoto (mugshot) van de verdachte te nemen.

Volgens ingewijden is Donald Trump daar niet ongelukkig mee want hij krijgt nu dan toch zijn bij voorbaat legendarische mugshot. Familieleden van de ex-president hoopten die al dit voorjaar te mogen begroeten na zijn eerste aanklacht in april, maar dat feestje ging niet door. Trump werd geboekt zónder foto tijdens zijn eerste drie voorgeleidingen. Tot teleurstelling van schoondochter Lara, die had voorspeld dat dit ’de geschiedenis in zou gaan als de beroemdste mugshot ooit in Amerika’. De Trump-merchandising produceerde als alternatieve waarheid dan maar een nep-mugshot die - zoals alles wat Donald opwerpt in zijn campagne - prima verkocht.

Volledig scherm De politiefoto die van oud-president Donald Trump werd gemaakt in de gevangenis van Fulton County in Atlanta. © AP

De oud-president stond donderdag na het betalen van een borgsom zoals verwacht snel weer buiten. Het is nog onduidelijk wanneer het proces in Georgia van start kan gaan. Het selecteren van een jury kan veel tijd in beslag nemen, omdat veel mensen een uitgesproken mening hebben over de voormalige president. Advocaten van Trump kunnen aanvoeren dat hun cliënt geen eerlijk proces kan krijgen in Fulton County, waar zijn rivaal Joe Biden bij de verkiezing in 2020 zo’n 73 procent van de stemmen kreeg.

Met zijn langverwachte mugshot verkeert Trump in illuster gezelschap. Van Justin Bieber tot Bill Cosby, van Charlie Sheen tot David Bowie en van Jane Fonda tot Lindsay Lohan. Een greep uit het rijtje wereldberoemde verdachten:

Frank Sinatra

De mugshot van Frank Sinatra, de beroemde Amerikaanse zanger, acteur en cultureel icoon, werd genomen door de politie van Bergen County in de staat New Jersey, op 26 november 1938. Sinatra was destijds 23 jaar en werd gearresteerd op beschuldiging van verleiding en overspel. De aanklachten hadden te maken met zijn affaire met een getrouwde vrouw genaamd Nancy Barbato, die later zijn eerste vrouw zou worden. Overspel werd destijds beschouwd als een strafbaar feit in New Jersey. De aanklachten tegen hem werden uiteindelijk ingetrokken, maar de mugshot is in de Verenigde Staten een iconisch beeld geworden.

Volledig scherm Mugshot Frank Sinatra. © -

Bill Gates

Toen de latere Microsoft-oprichter Bill Gates nog een broekie van begin twintig was, werd hij in 1977 New Mexico aangehouden. Niet vanwege drugsbezit, maar omdat hij een stopbord negeerde. De politie ontdekte vervolgens dat hij geen rijbewijs bij zich had en arresteerde hem. Gates leek het wel leuk te vinden en keek niet al te bezorgd op zijn mugshot.

Volledig scherm Bill Gates in 1977. © Getty Images

Eminem

De rapper Marshall Bruce Mathers III, beter bekend als Eminem, werd op 4 juni 2000 aangehouden en beschuldigd van het bedreigen van een man met een ongeladen geweer. De dag daarna zag hij in Warren in de staat Michigan zijn vrouw, Kim, met de singer-songwriter John Guerra zoenen op de parkeerplaats van het Hot Rock Café. Eminem viel Guerra aan en werd gearresteerd. Hij werd schuldig bevonden aan het dragen van een wapen en mishandeling en kreeg twee jaar voorwaardelijke gevangenisstraf.

Volledig scherm Eminem ofwel Marshall Mathers © Getty Images

Paris Hilton

De Amerikaanse societyster Paris Whitney Hilton - een achterkleindochter van Conrad Hilton, de oprichter van de hotelketen - was in 2006 en 2007 een vaste gast op politiebureaus van Los Angeles wegens dronken rijden of te hard rijden of rijden zonder rijbewijs. Alles bij elkaar heeft ze hiervoor vele dagen in de cel doorgebracht.

Volledig scherm Een mugshot van Paris Hilton. © Getty Images

Martin Luther King

De beroemde Amerikaanse mensenrechtenstrijder werd in zijn jonge jaren regelmatig gearresteerd en gevangengezet omdat hij rassenongelijkheid en discriminatie van zwarte Amerikanen aanvocht. Vanuit zijn cel schreef hij de inmiddels beroemde ‘Brief uit de Birmingham-gevangenis’, volgens historici een van de belangrijkste historische documenten geschreven door een moderne politieke gevangene. King betoogt er onder meer in dat racisme te diep geworteld is in het Amerikaanse systeem.

Volledig scherm Martin Luther King. © Getty Images

Elvis

Deze mugshot van Elvis Presley is niet wat het het lijkt. De rock-’n-roll-koning was in het politiebureau van Denver, Colorado om in 1970 een onderscheiding van de politie in ontvangst te nemen toen hem de kans werd geboden om zijn eigen mugshot te laten maken. Elvis wilde dat wel terwijl daarna politiemannen trots met hem poseerden. Hij nam ook nog een foto met de dochters van de politiechef van Denver.

Volledig scherm Mugshot Elvis Presley. © -

Rudy Giuliani

Voormalig burgemeester Rudy Giuliani, ooit wereldwijd bekend als ‘Amerika’s burgemeester’, werd woensdag al gedwongen om te poseren voor een mugshot in de zaak waarin hij wordt beschuldigd van pogingen om de resultaten van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 in Georgia onrechtmatig te veranderen. De ernstig kijkende Giuliani is duidelijk not amused. ,,Hun actie om een mugshot van mij te maken, alsof mensen me niet zouden herkennen, is een vorm van verachting”, zei de ex-advocaat van voormalig president Donald Trump tegen verslaggevers.

Volledig scherm Rudy Giuliani. © via REUTERS