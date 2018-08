Dolgedraaide aannemer vernielt nieuwe huizen omdat klanten niet betalen

Getuigen zagen de 30-jarige man zijn vernielingstocht met een hysterische lach beginnen en gingen voor hun eigen huizen staan, uit angst dat hij ook die zou verwoesten. Ze hoefden echter niet bang te zijn, zo liet de woedende doch lachende aannemer weten. De dertiger had het enkel gemunt op de huizen waarvan de bewoners hun facturen niet hadden betaald.



,,Het leek eerst of er een aardbeving was of dat er een bom was gevallen”, vertelt buurvrouw Elaine francois (61), die de politie belde. ,,Hij nam foto’s van de ravage en was de hele tijd aan het lachen.”