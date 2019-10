Dolblij met de overeenkomst, in elk geval voor even

Juffrouw aan Joodse scholieren: ‘Maak je huiswerk, anders ga je naar de gaskamer’

12:43 Een lerares van een Britse basisschool is deze week in opspraak geraakt nadat ze in de klas een grensoverschrijdende en zwaar antisemitische opmerking had gemaakt. De juf waarschuwde haar scholieren ‘dat ze hen naar de gaskamer zou sturen’ als ze hun huiswerk niet zouden maken. Daarmee verwees de juffrouw naar de gruwelijke taferelen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog in Auschwitz hebben afgespeeld.