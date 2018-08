Dodental van brugramp Genua op 42: dag van nationale rouw

Argentijn­se agente geeft borstvoe­ding aan baby in nood

17 augustus Een Argentijnse agente wordt volop geprezen voor de manier waarop ze in een ziekenhuis een baby in nood te hulp is geschoten. Toen ze de wanhopige kreten van de baby hoorde en zag dat het ziekenhuispersoneel het veel te druk had om zich om het kind te bekommeren, vroeg ze of ze hem de borst mocht geven.