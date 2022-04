Dodental Shanghai blijft stijgen ondanks wekenlange lockdown

met videoHet aantal coronadoden in Shanghai blijft stijgen ondanks de wekenlange lockdown in de miljoenenstad. De Chinese autoriteiten maakten zondag melding van 39 nieuwe sterfgevallen, het hoogste dagcijfer in de huidige uitbraak.

Een dag eerder werden twaalf sterfgevallen geregistreerd. In Shanghai zijn sinds halverwege april de overlijdens van 87 coronapatiënten gemeld. Alle personen hadden te maken met onderliggend lijden en de gemiddelde leeftijd ligt rond de 80 jaar, aldus de lokale gezondheidsautoriteiten.

Veel van de 26 miljoen inwoners zitten sinds eind februari in een strenge lockdown, waarvan niet duidelijk is wanneer die voor hen eindigt. Bewoners raken steeds meer gefrustreerd over de gebrekkige toegang tot voedsel en zorg, de slechte kwaliteit van overheidsrantsoenen en de locatie van quarantainecentra. Meerdere kritische uitingen over de leefomstandigheden op sociale media zijn gecensureerd.

Hekken om woonblokken

Er worden sinds kort ook hekken geplaatst om woonblokken. Het lijkt erop dat het vooral gaat om plekken waar één persoon positief is getest, wat betekent dat andere bewoners thuis moeten blijven. Een video waarin mensen in beschermende pakken hekken van grofweg 2 meter hoog plaatsen, is viral gegaan. ,,Dit is zo respectloos voor de mensen binnen, het gebruik van metalen barrières om ze op te sluiten als huisdieren”, schrijft een gebruiker op Weibo, de Chinese variant op Twitter.

Noordelijker in China neemt het aantal besmettingen in Beijing toe, hoewel het om enkele tientallen gevallen gaat in tegenstelling tot de tienduizenden in Shanghai. De hoofdstad neemt daarom extra maatregelen. China houdt vast aan een streng coronabeleid met als doel het aantal besmettingen naar nul te brengen. Het succesvol uitvoeren van deze strategie is moeilijker geworden nu het land te maken heeft met de besmettelijke omikronvariant van het coronavirus.

