Dodental raketaanval op wachtende burgers bij Zaporizja loopt op: ‘Totaal bloedbad’

Het gaat om een groep Oekraïners die in een stoet onderweg was naar vrienden en familie in bezet gebied. Dat gebeurt dagelijks; Rusland laat 150 auto's per dag door van mensen die hulp willen bieden, geliefden willen ophalen of terug willen naar hun woning in bezet gebied. Alom gaat men ervan uit dat Rusland op de hoogte was van het konvooi. Toch sloeg rond 07.15 uur een raket in, op ongeveer tien meter van de auto's.

Volledig scherm Auto's waren volgestopt met hulpgoederen of volledige huisraad. Sommige burgers wilden terugkeren naar hun huis in bezet gebied. © REUTERS

Ravage is enorm

Op dat moment stonden de auto's stil in twee rijen. Mensen wachtten af tot ze aan de beurt waren het bezette gebied in te gaan. Veel van hen stonden naast hun auto, vertelt een woordvoerder van de Oekraïense regering. ,,Er zijn geen militaire doelen in de buurt. Daarom bestaat er geen twijfel dat dit een oorlogsmisdaad is", zegt hij.

De ravage is enorm, het tafereel gruwelijk. Op foto's en video's is te zien dat tientallen mensen op straat liggen, gewond of overleden. Andere dodelijke slachtoffers liggen voorovergebogen over hun stuur of plat op de achterbank. ,,Er liggen hier overal dode mensen”, zegt een volledig verwarde vrouw in een video meerdere keren achter elkaar. ‘Zelfs vijf uur na de aanval ziet het eruit als een totaal bloedbad, met uit elkaar getrokken lichamen', beschrijft een journalist van de Britse krant The Guardian.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm De krater van de S-300-raket is enorm. © ANP / EPA

Volledig scherm De situatie vanuit de lucht. © via REUTERS

Kijk onze video's over de oorlog in Oekraïne in onderstaande playlist: