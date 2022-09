Dodental Pakistan loopt verder op na nieuwe regenval: Zeker 1 op de 3 slachtoffers is een kind

In Pakistan zijn dit weekeinde na nieuwe regenval opnieuw tientallen mensen om het leven gekomen door overstromingen. Het totale dodental is opgelopen tot meer dan 1200. Zeker een op de drie slachtoffers is een kind. De autoriteiten waarschuwen voor de uitbraak van infectieziekten.

In de zwaar getroffen provincie Sindh, in het zuiden van het land, zijn volgens de autoriteiten sinds vrijdag zeker zestig mensen omgekomen. Sommige steden in de provincie staan al maanden onder water. In afgelegen dorpen zijn nog altijd honderdduizenden mensen verstoken van hulp. Ondertussen blijft het regenen. Naar verwachting klaart het weer pas dinsdag op.

Noodhospitalen

Meer dan een half miljoen mensen in de provincie bivakkeren in erbarmelijke omstandigheden in geïmproviseerde onderkomens, zonder sanitaire faciliteiten en schoon drinkwater, zei de minister van Gezondheid van Sindh, Azra Pechuho. In noodhospitalen worden volgens haar bijna 150.000 mensen behandeld met diarreeklachten en ruim 100.000 met huidaandoeningen. Nog eens duizenden mensen lijden aan malaria en zeker honderd zijn door giftige slangen gebeten en vijfhonderd door honden, aldus de minister.

De hulpverlening wordt ondertussen bemoeilijkt doordat de regering de afgelopen jaren veel internationale hulporganisaties in de ban heeft gedaan. Bij eerdere rampen boden juist die organisaties snel hulp. Pakistaanse liefdadigheidsorganisaties riepen daarom vrijdag de regering op de verboden organisaties weer in het land toe te laten.

Weinig droge stukken land

In Pakistan is sinds juni twee keer zo veel regen gevallen als gebruikelijk. Daardoor staat ongeveer een derde van het Aziatische land onder water. Vooral in het zuiden en het westen zijn weinig droge stukken land te vinden. Ruim 33 miljoen mensen zijn getroffen door de watersnood, ongeveer 15 procent van de Pakistaanse bevolking. Bruggen en wegen zijn vernield en naar schatting 1 miljoen huizen zijn beschadigd of verwoest. Volgens de Pakistaanse regering gaat de wederopbouw zeker 10 miljard euro kosten.