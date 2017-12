Dodental ongeluk met Franse schoolbus opgelopen naar zes

Een regionale trein ramde de schoolbus gistermiddag in Millas ten westen van de Zuid-Franse stad. De bus brak door de klap in tweeën. Aanvankelijk werden vier doden gemeld, maar het aantal overleden slachtoffers loopt op. De buschauffeur en zeventien tieners tussen de dertien en zeventien jaar oud raakten gewond.

Over de oorzaak van het drama tasten de autoriteiten nog in het duister. De plaatselijke gendarmerie erkende tegenover Franse media ,,dat er nog erg veel onzeker is in het onderzoek''. Het zicht op de overweg was uitstekend, de trein reed niet te hard en de spoorbomen en waarschuwingslichten functioneerden. Het is nog een raadsel hoe de bus op de spoorweg kwam.