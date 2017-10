Dodental mazelen Roemenië naar 35

De meeste doden waren kinderen, vaak nog geen jaar oud. In totaal werden 9670 gevallen met mazelen geregistreerd. De epidemie houdt sinds augustus vorig jaar aan. Volgens Roemeense media komt dit doordat er steeds een tekort is aan het vaccin. De autoriteiten zeggen dat ook religieus gemotiveerde campagnes tegen inenting verantwoordelijk zijn.



De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt dat de ziekte zich kan verspreiden en dat uitbraken dreigen in gebieden waar de vaccinatiegraad onder de 95 procent zakt. Dat is in Nederland inmiddels het geval met 93,8 procent.



Ook in andere Europese landen greep de ziekte om zich heen, waaronder Italië en België. Steeds meer Italiaanse ouders besloten hun kinderen niet te laten vaccineren. Als gevolg daarvan kampte Italië met een mazelenuitbraak. Daarnaast werden in Hongarije, Oostenrijk, Spanje, Frankrijk, Duitsland en Zweden werden gevallen gemeld.



Mazelen (morbilli) is één van de meest besmettelijke ziekten die er bestaan en wordt veroorzaakt door het mazelenvirus. Het virus is van mens op mens overdraagbaar. Het wordt overgedragen door besmette druppeltjes vocht die mazelenpatiënten uitademen, niezen of hoesten. Het meest kenmerkende verschijnsel van een mazeleninfectie is de rode huiduitslag.