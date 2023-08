Dodental Maui opgelopen tot 80, sirenes gingen niet af toen brand begon

Dodelijkste natuurramp

Dinsdagavond braken ten minste drie grote branden uit op het eiland, aangewakkerd door orkaanwinden. De historische badplaats Lahaina werd grotendeels in de as gelegd. Het gebied is afgezet en mensen worden gewaarschuwd weg te blijven. Het dragen van mondkapjes en handschoenen wordt aangeraden, onder meer vanwege het gevaar van giftige deeltjes die vrijkomen in smeulende gebieden. Vrijwilligers delen voedsel, water en andere voorraden uit.