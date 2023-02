Dodental cycloon Gabrielle in Nieuw-Zeeland loopt op

Duitse choreo­graaf besmeurt recensent met hondenpoep om kritiek op Nederland­se balletvoor­stel­ling

Een Duitse choreograaf heeft zijn frustraties over een negatieve recensie van zijn dansvoorstelling In the Dutch Mountains, vrijdag in Den Haag, op wel heel bizarre wijze geuit. Marco Goecke (50) wreef de eveneens Duitse balletcritica hondenpoep in het gezicht.