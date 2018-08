Dodental brugramp op 41: dag van nationale rouw in Italië

De slachtoffers zijn officieel nog niet geïdentificeerd. Hun auto lag volledig vermorzeld in de brokstukken van de ingestorte Morandi-brug. Dinsdagmiddag begaf de brug het en stortten tientallen voertuigen naar beneden. Hulpdiensten zoeken nog altijd naar lichamen. In ziekenhuizen verkeren nog negen slachtoffers in levensgevaar.

Boos

Om half twaalf vanochtend is er een staatsbegrafenis voor een aantal slachtoffers. Volgens Italiaanse media blijven verschillende nabestaanden weg uit onvrede. In La Stampa vertelt een opa van vier slachtoffers: ,,Ik wil dat iemand me de namen geeft van de gezichtsloze moordenaars die mijn familie hebben geruïneerd.''



In de politiek is het zwartepieten over het brugfiasco begonnen. De snelwegbeheerder, de huidige regering, de EU, de vorige regering: allemaal krijgen ze zware verwijten om de oren over nalatigheid en het vermeende achterstallig onderhoud. Maar de officier van justitie die het onderzoek leidt heeft nog geen formele verdachten aangewezen: ,,Daarvoor is het nu simpelweg te vroeg'', zei hij eerder deze week.