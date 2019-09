Dodenaantal Texas loopt op, net als felle kritiek over schietpartijen

Het aantal doden door de laatste schietpartij in Texas is opgelopen tot zeven. De tweede schietpartij in Texas binnen een maand zorgt voor felle kritiek van autoriteiten. Het is nog onduidelijk waarom de schutter zaterdag om zich heen begon te vuren, werd zojuist bekend tijdens een persconferentie.

‘Ik ben naar teveel van deze gebeurtenissen geweest,’ zegt de Texaaanse gouverneur Greg Abott, terwijl hij opsomt welke schietpartijen hij heeft meegemaakt. ‘Te veel Texanen zijn in de rouw.’

Het zijn nieuwe woorden op een persconferentie die zojuist werd gehouden, nadat weer een man om zich heen schoot in Texas. Het dodental is daar inmiddels opgelopen tot zeven. De jongste dode is 15 jaar oud, de oudste is 57, aldus politiechef Michael Gerke tijdens de toelichting op de gebeurtenissen van zaterdag. Ze kwamen om toen een man (30) op ogenschijnlijk willekeurige mensen schoot terwijl hij door de West-Texaanse steden Odessa en Midland reed. Hij was door agenten staande gehouden voor een verkeersovertreding, schoot op hen en richtte zijn wapen vervolgens op andere automobilisten en voorbijgangers.

Harde woorden

De onvrede van Abott klinkt in meer commentaren door, tijdens de persconferentie. ‘We komen steeds in actie ná de schietpartijen.’ De voorlaatste in El Paso is nog geen maand geleden, begin augustus richtte een dader in een supermarkt zijn wapen daar op vooral Mexicanen. Toen sprak een lokale sheriff zich al keihard uit tegen vuurwapengeweld en riep de politiek op stappen te nemen. Nu wordt benadrukt dat die gesprekken lopen. ‘We gaan met wetmakers kijken wat de beste oplossingen zijn in Texas, om dit tegen te gaan.’