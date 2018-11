Doden na crash vliegtuig uit Tweede Wereldoorlog

Argentinië: ‘Wij hebben de middelen niet om gezonken onderzeeër te bergen’

3:47 De Argentijnse regering zegt dat het land niet in staat is om de gezonken onderzeeër ARA San Juan, die in de vroege zaterdagochtend na een zoektocht van een jaar werd gevonden, te bergen. ,,Wij beschikken niet over de moderne technologie om de duikboot omhoog te brengen’’, zei de Argentijnse minister van Defensie Oscar Aguad zaterdagmiddag op een persconferentie.