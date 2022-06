Doden en tientallen gewonden na botsing tussen trein en vuilniswagen in VS

Het ongeluk vond plaats in de buurt van het dorpje Mendon, zo’n 160 kilometer ten noordoosten van Kansas City. De trein was bezig aan een tweedaagse reis van Los Angeles naar Chicago, en had op het moment van het ongeluk 243 passagiers en 12 bemanningsleden aan boord, aldus Amtrak-woordvoerster Kimberly Woods.

Robert Nightingale, eigenaar van een kunstgalerie in Taos in New Mexico was één van de passagiers op de trein. Hij vertelde net in slaap te zijn gevallen in zijn slaapcoupé toen het ongeluk gebeurde. ,,Alles leek in slow motion te gaan’’, vertelde hij tegen CNN, terwijl hij beschreef hoe de trein schommelde voordat hij op zijn kant viel. Nightingale kon uit een raam aan de zijkant van de wagon klimmen. ,,We zaten daar allemaal gewoon in shock’’, zei hij.