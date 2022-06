Doden en honderden gewonden na lek giftig gas in haven Jordanië

De autoriteiten besloten veldhospitalen op te zetten. Ziekenhuizen in de buurt waren al snel overvol. Sommige gewonden verkeren nog in kritieke toestand. Wel zou de stad volgens nieuwszender Al Arabiya niet meer hoeven te vrezen voor nieuwe gevolgen van het chloorgaslek in de haven.



Aqaba, de enige haven van Jordanië, is een van de grootste havens aan de Rode Zee. De graansilo’s in de haven blijven tot minstens dinsdag buiten gebruik totdat gecontroleerd is of het graan niet door de gifdampen is aangetast, bericht staatszender Al-Mamlaka TV.



Agaba is ook een badplaats, vlak tegen de Israëlische grens, minder dan vijftien kilometer ten noorden van Saoedi-Arabië, terwijl het Egyptische Sinaï-schiereiland aan de andere kant van de golf ligt, ongeveer tien kilometer verderop. De stranden zijn geëvacueerd.