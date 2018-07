Doden en gewonden door bosbranden Griekenland

Duizenden koffers gestrand in Parijs door stakend personeel

23 juli Op de Parijse luchthaven Charles de Gaulle zijn 4000 tot 5000 koffers van reizigers gestrand. Dat bevestigde een woordvoerster van KLM na berichtgeving van luchtvaartnieuwssite Up in the Sky. Onder de koffers bevindt zich ook bagage van Nederlandse reizigers, maar exacte cijfers daarover had KLM niet.