Doden en gewonden bij voetbalrellen in Honduras: spelersbus aangevallen

De rellen begonnen nadat de spelersbus van Motagua buiten het nationale stadion werd aangevallen door fans van Olimpia, meldde de politie. Drie spelers van Motagua kregen medische hulp na de aanval op de bus.



Zeven mensen, onder wie drie minderjarigen liggen nog in een ziekenhuis. Drie van de gewonden verkeren in kritieke toestand. Eén persoon die drie vuurwapens in bezit had, is gearresteerd. De drie doden kwamen om het leven door schot- en steekwonden. Een van hen is een jongen.