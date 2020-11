Doden en gewonden bij terreuraanslag in Wenen, nog één dader voortvluchtig

Volledig scherm © AFP De schietpartij begon in de buurt van een synagoge in de Seitenstettengasse. Het zou daarna ook nog tot andere vuurgevechten zijn gekomen, onder meer in de buurt van Schwedenplatz. De lokale politie bevestigt tegen de krant Kronen Zeitung dat er een grootschalige operatie aan de gang is. Een aanslagpleger is door de politie doodgeschoten, een andere bewapende aanslagpleger is nog op de vlucht. Het gebied is afgesloten en er is sprake van een terreuralarm. Onduidelijk is nog of het om een aanslag op de synagoge gaat.



Volgens de chef van de Weense reddingsdiensten zijn er vijftien gewonden van wie zeven ernstig. Onder hen een politieagent, maar hij is buiten levensgevaar. Een omstander werd gedood door een terrorist. De Kronen Zeitung meldt dat een dader of een van de daders zichzelf om het leven zou hebben gebracht met een bomgordel, maar dat wordt door de politie nog onderzocht. Een bewaker van het joodse gebedshuis, een agent, zou zijn neergeschoten en daarbij levensgevaarlijk gewond zijn geraakt.

Klopjacht

De Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer noemde de schietpartijen tijdens een persconferentie vannacht een ‘aanslag, uitgevoerd door meerdere personen’. ,,We hebben met een terreuraanslag te maken, met een heftigheid die we al lang in Oostenrijk niet meer hebben gezien’’, aldus de minister. Hij riep de bevolking op thuis te blijven en het centrum van de Oostenrijkse hoofdstad te mijden. Dinsdag is er bovendien geen schoolplicht in Wenen, zei hij.

,,De politie en speciale teams zijn bezig met een grote operatie. De situatie is nog steeds gevaarlijk. Blijf binnen in huis of in de horecagelegenheden. We zijn in gevecht met de terroristen.’’

Bondskanselier Sebastian Kurz was de hele avond in crisisoverleg en gaf omstreeks middernacht een eerste verklaring op televisie. ,,We maken momenteel moeilijke tijden door in onze republiek. We zijn het slachtoffer geworden van een afschuwelijke terroristische aanslag in onze hoofdstad die nog steeds gaande is. Onze gedachten zijn bij de nabestaanden en families van de slachtoffers. Ik wil de politiediensten bedanken die erin geslaagd zijn een van de daders uit te schakelen. Ik wil ook alle hulpdiensten bedanken die hun leven riskeren voor onze veiligheid en de internationale politici die hun steun en solidariteit hebben toegezegd.’’

Kurz vroeg de inwoners van Wenen uit voorzorg om dinsdagmorgen niet naar buiten te gaan zonder eerst de nieuwsberichten te controleren. ,,Of het mogelijk is morgenochtend zoals normaal het openbare leven te hervatten, zal sterk afhangen van de huidige nacht en of het lukt de verdachte te pakken of uit te schakelen”, zei hij.

De Oostenrijkse regering heeft alle noodzakelijke troepen opgeroepen. Militairen gaan gebouwen bewaken zodat de politie de handen vrij heeft voor de klopjacht op de dader. De politie krijgt daarbij ook hulp van het Jagdkommando, de Oostenrijkse commando’s. Op beelden die op Twitter circuleren is te zien hoe de politie bezig is met die klopjacht. Ook circuleren er beelden waarop politieauto's met zwaailichten zijn te zien en schoten te horen. Helikopters vliegen boven de stad.

Lockdown

Op andere beelden zijn grote bloedplassen voor een bar te zien. Volgens de Weense burgemeester Michael Ludwig werd er aanvankelijk in het wilde weg geschoten op passanten in de omgeving van de synagoge en op mensen op de terrassen van omliggende horecazaken. De aanslag komt aan de vooravond van de tweede lockdown die morgen ingaat. Daarbij gaat onder andere de horeca dicht. Veel cafés hadden hun terrassen vanavond open en veel mensen profiteerden daarvan en waren op straat vanwege het zachte nazomerweer.

Zo’n duizend mensen bezochten een concert op het moment dat de aanslag begon. Ze moesten voor hun veiligheid in de concertzaal blijven omdat de situatie buiten te gevaarlijk was, maar zijn inmiddels geëvacueerd.

Oostenrijk en Tsjechië hebben besloten over te gaan op extra grenscontroles. ,,De politie voert willekeurige controles van voertuigen en passagiers uit bij overgangen aan de grens met Oostenrijk als preventieve maatregel in verband met de terreuraanslag in Wenen”, meldde de Tsjechische politie op Twitter. Ook hebben de Tsjechische autoriteiten besloten joodse instellingen extra te bewaken.

Lees door onder de tweets.

null Gute Nacht #Vienna #Wien #Austria pic.twitter.com/OAL5zmGLdZ Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

null Im Bereich der #InnnerenStadt kam es zu mehreren Schusswechseln. Es gibt mehrere verletzten Personen. Wir sind mit allen möglichen Kräften im Einsatz. Bitte meiden Sie alle öffentlichen Plätze im Stadtgebiet. Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Synagoge

De voorzitter van de Israëlitische geloofsgemeenschap in Oostenrijk kan niet zeggen of de synagoge in de Seitenstettengasse het doelwit was. Het gebouw was gesloten ten tijde van de schietpartij, twittert Oskar Deutsch. Hij stelt wel vast dat in de directe omgeving van de tempel is geschoten. Joodse burgers worden opgeroepen niet naar buiten te gaan.

De schoten voor de synagoge roepen vreselijke herinneringen op aan de zomer van 1981, toen twee Palestijnse terroristen van de Abu Nidal-groep joodse gelovigen aanvielen voor hetzelfde gebedshuis in de Seitenstettengasse met handgranaten en machinegeweren.

Premier Mark Rutte meldt via Twitter dat hij contact heeft gezocht met de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz. Rutte spreekt van een ‘verschrikkelijke aanslag'. ,,Namens Nederland heb ik @sebastiankurz zojuist onze onvoorwaardelijke steun betuigd met de slachtoffers, hun families en de Oostenrijkse regering bij het verwerken van deze afschuwelijke daad.’’ De Franse president Emmanuel Macron betuigde namens zijn land via hetzelfde sociale medium ook zijn medeleven.

null Video 3 - emerges of the #Vienna shooting in Austria. Austrian Interior Ministry requests people to stay indoors and avoid the area as a major police operation is underway after terrorist attack on a Jewish Synagogue. Perpetrator is still on the run. pic.twitter.com/mmbv72N2he Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

null Een verschrikkelijke aanslag bij een synagoge in Wenen. Namens Nederland heb ik @sebastiankurz zojuist onze onvoorwaardelijke steun betuigd met de slachtoffers, hun families en de Oostenrijkse regering bij het verwerken van deze afschuwelijke daad. Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

null Wir erleben gerade schwere Stunden in unserer Republik. Ich möchte allen Einsatzkräften danken, die insbesondere heute für unsere Sicherheit ihr Leben riskieren. Unsere Polizei wird entschlossen gegen die Täter dieses widerwärtigen Terroranschlags vorgehen. Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Bekijk onze trending nieuwsvideo's in onderstaande playlist:

Volledig scherm © AFP