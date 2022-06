Doden en gewonden bij schietpartij voor gay nachtclub in Oslo

hongkong Iconisch drijvend restaurant zinkt en ligt 1000 meter lager op de zeebodem

Een iconisch drijvend restaurant in Hongkong, het Jumbo Floating Restaurant, is tijdens transport in de Zuid-Chinese Zee gezonken. Het werd afgelopen week na 46 jaar weggesleept uit Hongkong, nadat het mede als gevolg van de coronamaatregelen financieel al ten onder was gegaan.

